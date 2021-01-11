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11.01.2021  21:13   

Маски в транспорте: Разъяснение Харьковского городского совета

Сегодня в ряде СМИ была обнародована информация, из которой можно сделать вывод, что с завтрашнего дня, 12 января 2021 года, все пассажиры наземного транспорта на входе в салон будут получать защитные маски.


//city.kharkov.ua
Сегодня в ряде СМИ была обнародована информация, из которой можно сделать вывод, что с завтрашнего дня, 12 января, все пассажиры наземного транспорта на входе в салон будут получать защитные маски.
 
Эта информация соответствует действительности лишь частично.
 
Водители общественного транспорта будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты только людей преклонного возраста, забывших маски дома.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  маски, карантин, харьков
 
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