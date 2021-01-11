11.01.2021 21:13

Маски в транспорте: Разъяснение Харьковского городского совета

Сегодня в ряде СМИ была обнародована информация, из которой можно сделать вывод, что с завтрашнего дня, 12 января 2021 года, все пассажиры наземного транспорта на входе в салон будут получать защитные маски.



//city.kharkov.ua

Сегодня в ряде СМИ была обнародована информация, из которой можно сделать вывод, что с завтрашнего дня, 12 января, все пассажиры наземного транспорта на входе в салон будут получать защитные маски.

Эта информация соответствует действительности лишь частично.

Водители общественного транспорта будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты только людей преклонного возраста, забывших маски дома.