Главная Новости Власть Игорь Терехов поздравил харьковчан с Рождеством
07.01.2021  09:46   

Игорь Терехов поздравил харьковчан с Рождеством

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил харьковчан с Рождеством.


//Facebook/ihor.terekhov

«Светлый и семейный праздник Рождество! Желаю всем мира и счастья!», – написал Игорь Терехов на своей странице в Фейсбуке и опубликовал видео поздравления.

Тэги:  терехов, рождество, поздравление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.01 Власть Игорь Терехов рассказал о льготах на проезд в транспорте 06.01 Власть Игорь Терехов сообщил, что в Харькове будут жестко бороться с лихачами-евробляхерами и любителями уличных гонок 06.01 Власть Игорь Терехов: Если заходит пенсионер без маски, то пусть ее выдаст водитель
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 