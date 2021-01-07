Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил харьковчан с Рождеством.
«Светлый и семейный праздник Рождество! Желаю всем мира и счастья!», – написал Игорь Терехов на своей странице в Фейсбуке и опубликовал видео поздравления.
Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами: в разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. И еще: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
7 января православные отмечают светлое Рождество Христово.
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