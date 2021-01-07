Игорь Терехов рассказал о льготах на проезд в транспорте

Льготы на проезд будут сохранены всем харьковчанам, которые имеют на это законное право.
Об этом секретарь Харьковского горсовета сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«В Харькове будут сохранены льготы на проезд всем харьковчанам, которые имеют на это законное право. В случае, если хотя бы один пассажир будет высажен из какого-либо общественного транспорта, перевозчики будут отвечать персонально», – написал Игорь Терехов.
Также секретарь Харьковского горсовета обратил внимание на еще одно требование к городскому транспорту – чистоту. По его словам, перед выездом каждый трамвай, троллейбус и автобус будут проходить тщательную мойку и дезинфекцию.
«Обращаюсь и к пассажирам! Харьковчане, сохраняйте чистоту в транспорте и придерживайтесь карантинных мер. Особенно масочного режима. Харьков должен быть здоровым!», – резюмировал Игорь Терехов.
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