Главная Новости Власть Игорь Терехов рассказал о льготах на проезд в транспорте
07.01.2021  10:29   

Игорь Терехов рассказал о льготах на проезд в транспорте

Льготы на проезд будут сохранены всем харьковчанам, которые имеют на это законное право.


//Facebook/ihor.terekhov

Об этом секретарь Харьковского горсовета сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«В Харькове будут сохранены льготы на проезд всем харьковчанам, которые имеют на это законное право. В случае, если хотя бы один пассажир будет высажен из какого-либо общественного транспорта, перевозчики будут отвечать персонально», – написал Игорь Терехов.

Также секретарь Харьковского горсовета обратил внимание на еще одно требование к городскому транспорту – чистоту. По его словам, перед выездом каждый трамвай, троллейбус и автобус будут проходить тщательную мойку и дезинфекцию.

«Обращаюсь и к пассажирам! Харьковчане, сохраняйте чистоту в транспорте и придерживайтесь карантинных мер. Особенно масочного режима. Харьков должен быть здоровым!», – резюмировал Игорь Терехов.

Тэги:  терехов, транспорт, проезд, льгота, дезинцекция, харьков
 
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