07.01.2021 10:29

Игорь Терехов рассказал о льготах на проезд в транспорте

Льготы на проезд будут сохранены всем харьковчанам, которые имеют на это законное право.



//Facebook/ihor.terekhov

Об этом секретарь Харьковского горсовета сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«В Харькове будут сохранены льготы на проезд всем харьковчанам, которые имеют на это законное право. В случае, если хотя бы один пассажир будет высажен из какого-либо общественного транспорта, перевозчики будут отвечать персонально», – написал Игорь Терехов.



Также секретарь Харьковского горсовета обратил внимание на еще одно требование к городскому транспорту – чистоту. По его словам, перед выездом каждый трамвай, троллейбус и автобус будут проходить тщательную мойку и дезинфекцию.



«Обращаюсь и к пассажирам! Харьковчане, сохраняйте чистоту в транспорте и придерживайтесь карантинных мер. Особенно масочного режима. Харьков должен быть здоровым!», – резюмировал Игорь Терехов.