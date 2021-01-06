На Харьковщине реогранизовали структуру полиции

Структура обособленных подразделений ГУНП в Харьковской области с 1 января 2021 года приведена в соответствие с требованиями приказа Национальной полиции Украины с учетом Постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года «Об образовании и ликвидации районов».
Так, на базе 9 городских подразделений Харькова созданы три районных управления, сельские отделы и отделения полиции реорганизованы в 2 райуправления и 4 районных отдела полиции.
Харьковское райуправление №1 (на базе Киевского отдела полиции):
– отдел полиции №1 (бывший Основянский),
– отдел полиции №2 (бывший Слободской),
– отдел полиции №3 (бывший Харьковский),
– отделение полиции №1 (бывшее отделение полиции в аэропорту «Харьков»),
– отделение полиции №2 (прежнее Люботинское отделение)
– отделение полиции № 3 (прежнее Нововодолажское отделения).
Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №1 приказом начальника ГУНП в Харьковской области возложено на полковника полиции Дмитрия Плотникова, который до этого руководил работой Холодногорского отдела полиции Харькова.
Харьковское райуправление №2 (на базе Московского отдела полиции):
– отдел полиции №1 (бывший Индустриальный),
– отдел полиции №2 (бывший Немышлянская)
– отделение полиции №1 (бывший Липецкий).
Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №2 возложено на полковника полиции Сергея Дводненко, ранее работавший начальником Московского отдела полиции Харькова.
Харьковское райуправление №3 (на базе Шевченковского отдела милиции):
– отдел полиции №1 (бывший Новобаварский),
– отдел полиции №2 (бывший Холодногорский),
– отдел полиции №3 (бывший Дергачевский)
– отделение полиции № 1 (бывшее отделение полиции на станции Харьков-Пассажирский).
Обязанности начальника Харьковского райуправления №3 временно возложены на полковника полиции Эдуарда Коваленко, который до этого возглавлял Шевченковской отдел полиции города.
Начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель представил личному составу трех вновь территориальных подразделений полиции Харькова новых руководителей.
Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
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