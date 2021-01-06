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06.01.2021  09:35   

На Харьковщине реогранизовали структуру полиции

Структура обособленных подразделений ГУНП в Харьковской области с 1 января 2021 года приведена в соответствие с требованиями приказа Национальной полиции Украины с учетом Постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года «Об образовании и ликвидации районов».

Так, на базе 9 городских подразделений Харькова созданы три районных управления, сельские отделы и отделения полиции реорганизованы в 2 райуправления и 4 районных отдела полиции.

Харьковское райуправление №1 (на базе Киевского отдела полиции):

– отдел полиции №1 (бывший Основянский),

– отдел полиции №2 (бывший Слободской),

– отдел полиции №3 (бывший Харьковский),

– отделение полиции №1 (бывшее отделение полиции в аэропорту «Харьков»),

– отделение полиции №2 (прежнее Люботинское отделение)

– отделение полиции № 3 (прежнее Нововодолажское отделения).

Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №1 приказом начальника ГУНП в Харьковской области возложено на полковника полиции Дмитрия Плотникова, который до этого руководил работой Холодногорского отдела полиции Харькова.

Харьковское райуправление №2 (на базе Московского отдела полиции):

– отдел полиции №1 (бывший Индустриальный),

– отдел полиции №2 (бывший Немышлянская)

– отделение полиции №1 (бывший Липецкий).

Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №2 возложено на полковника полиции Сергея Дводненко, ранее работавший начальником Московского отдела полиции Харькова.

Харьковское райуправление №3 (на базе Шевченковского отдела милиции):

– отдел полиции №1 (бывший Новобаварский),

– отдел полиции №2 (бывший Холодногорский),

– отдел полиции №3 (бывший Дергачевский)

– отделение полиции № 1 (бывшее отделение полиции на станции Харьков-Пассажирский).

Обязанности начальника Харьковского райуправления №3 временно возложены на полковника полиции Эдуарда Коваленко, который до этого возглавлял Шевченковской отдел полиции города.

Начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель представил личному составу трех вновь территориальных подразделений полиции Харькова новых руководителей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, структура, харьков
 
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