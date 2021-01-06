06.01.2021 09:35

На Харьковщине реогранизовали структуру полиции

Структура обособленных подразделений ГУНП в Харьковской области с 1 января 2021 года приведена в соответствие с требованиями приказа Национальной полиции Украины с учетом Постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года «Об образовании и ликвидации районов».

Так, на базе 9 городских подразделений Харькова созданы три районных управления, сельские отделы и отделения полиции реорганизованы в 2 райуправления и 4 районных отдела полиции.



Харьковское райуправление №1 (на базе Киевского отдела полиции):



– отдел полиции №1 (бывший Основянский),



– отдел полиции №2 (бывший Слободской),



– отдел полиции №3 (бывший Харьковский),



– отделение полиции №1 (бывшее отделение полиции в аэропорту «Харьков»),



– отделение полиции №2 (прежнее Люботинское отделение)



– отделение полиции № 3 (прежнее Нововодолажское отделения).



Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №1 приказом начальника ГУНП в Харьковской области возложено на полковника полиции Дмитрия Плотникова, который до этого руководил работой Холодногорского отдела полиции Харькова.



Харьковское райуправление №2 (на базе Московского отдела полиции):



– отдел полиции №1 (бывший Индустриальный),



– отдел полиции №2 (бывший Немышлянская)



– отделение полиции №1 (бывший Липецкий).



Временное исполнение обязанностей руководителя Харьковского райуправления №2 возложено на полковника полиции Сергея Дводненко, ранее работавший начальником Московского отдела полиции Харькова.



Харьковское райуправление №3 (на базе Шевченковского отдела милиции):



– отдел полиции №1 (бывший Новобаварский),



– отдел полиции №2 (бывший Холодногорский),



– отдел полиции №3 (бывший Дергачевский)



– отделение полиции № 1 (бывшее отделение полиции на станции Харьков-Пассажирский).



Обязанности начальника Харьковского райуправления №3 временно возложены на полковника полиции Эдуарда Коваленко, который до этого возглавлял Шевченковской отдел полиции города.



Начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель представил личному составу трех вновь территориальных подразделений полиции Харькова новых руководителей.