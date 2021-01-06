06.01.2021 08:01

Игорь Терехов: Город готов включиться в тотальную борьбу с наркоманией

Городская власть Харькова примет активное участие в реализации национальной программы тотальной борьбы с уличной наркоманией.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов на координационном совете, который 5 января провел в Харьковской облгосадминистрации Министр внутренних дел Арсен Аваков.

По инициативе министра одним из стратегических направлений работы правоохранительных органов на следующий год определена программа тотальной борьбы с уличной наркоманией.



«Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена тотальная война уличной наркомании. Я призываю все силовые структуры - от участковых полицейских и киберполиции до прокуратуры и пограничников - начать беспощадную войну по всем направлениям распространения этой заразы», - отметил Арсен Аваков.



В свою очередь Игорь Терехов подчеркнул, что, по результатам соцопросов, проблема уличной наркомании, распространения наркотиков и психотропных препаратов – один из вопросов, которые больше всего волнуют харьковчан. Он сказал, что городская власть со своей стороны примет самое деятельное участие в реализации этой программы.

