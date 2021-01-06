06.01.2021 08:01
Игорь Терехов: Город готов включиться в тотальную борьбу с наркоманией
Городская власть Харькова примет активное участие в реализации национальной программы тотальной борьбы с уличной наркоманией.
// city.kharkov.ua
Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов на координационном совете, который 5 января провел в Харьковской облгосадминистрации Министр внутренних дел Арсен Аваков.
По инициативе министра одним из стратегических направлений работы правоохранительных органов на следующий год определена программа тотальной борьбы с уличной наркоманией.
«Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена тотальная война уличной наркомании. Я призываю все силовые структуры - от участковых полицейских и киберполиции до прокуратуры и пограничников - начать беспощадную войну по всем направлениям распространения этой заразы», - отметил Арсен Аваков.
В свою очередь Игорь Терехов подчеркнул, что, по результатам соцопросов, проблема уличной наркомании, распространения наркотиков и психотропных препаратов – один из вопросов, которые больше всего волнуют харьковчан. Он сказал, что городская власть со своей стороны примет самое деятельное участие в реализации этой программы.
Отметим, что в Харькове создан координационный совет по предупреждению наркомании, а также принята программа против распространения наркотических средств «Чистый город». Кроме того, городская власть регулярно проводит совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу борьбы с распространением наркотиков.
Напомним, что с 2019 года харьковчане также могут блокировать интернет-магазины, продающие наркотики, с помощью чат-бота в социальной сети «Telegram». Кроме того, в городе также планируют создать комплексную систему видеонаблюдения, которая обеспечит для правоохранителей «единое окно» доступа ко всем коммунальным камерам. Сейчас на улицах, площадях, возле школ и детских садов, на перекрестках дорог и остановках общественного транспорта коммунальными предприятиями установлено около 2 тыс. видеокамер, которые полиция уже активно использует для раскрытия преступлений.