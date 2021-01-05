05.01.2021 19:54

Мэр Херсона: Харьков - один из передовых городов в самых разных направлениях

Херсон перенимает харьковский опыт в управлении городом



//city.kharkov.ua

Круглый стол с участием Херсонского городского головы Игоря Колыхаева и руководящего состава Харьковского городского совета состоялся сегодня, 5 января, в харьковской мэрии.

Во время мероприятия выступили заместители Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, Михаил Фатеев, Евгений Водовозов, Олег Дробот, Константин Лобойченко, директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, заместитель директора Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Константин Деменков.

Они рассказали о направлениях, которые курируют, а также о крупных и интересных проектах, которые реализуются в городе. В частности, речь шла о том, как в Харькове борются с коронавирусом, о работе с общественными организациями, о развитии транспортной инфраструктуры, о диджитализации городских сервисов и о молодежной политике, об экономических показателях и работе центров предоставления административных услуг, о сотрудничестве с международными финансовыми организациями и пр.

Как отметил Игорь Колыхаев, его заинтересовали многие харьковские наработки.

«Харьков - один из передовых городов в самых разных направлениях. Это, в большой степени, заслуга человека, которого уже нет в живых, - Геннадия Кернеса. Он подобрал команду профессионалов, и результат налицо: Харьков значительно выделяется на фоне других городов. Я вижу, что многое зависит от людей, которые управляют городским хозяйством. Мы проведем в Херсоне кадровый аудит, чтобы создать качественную команду управленцев, которые смогут выполнять поставленные задачи, планировать на долгосрочную перспективу. А перед харьковской командой я снимаю шляпу», - подчеркнул мэр Херсона.

Отметим, что Игорь Колыхаев посетил Харьков с рабочим визитом, в рамках которого встретился с руководством города.