Главная Новости Власть Игорь Терехов встретился с мэром Херсона
05.01.2021  18:34   

Игорь Терехов встретился с мэром Херсона

Встреча секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова и Херсонского городского головы Игоря Колыхаева состоялась сегодня, 5 января 2021 года, в Харьковском городском совете.


//city.kharkov.ua
Мэр Херсона находится в Харькове с рабочим визитом.
 
Игорь Колыхаев поделился впечатлениями от увиденного и услышанного в течение дня.
 
«Действительно, нам есть чему поучиться, есть что перенять. Главное, что я для себя отметил, - это эффективная структура управления городским хозяйством и подбор кадров. Как результат, я вижу блеск в глазах людей, и они гордятся тем, что они харьковчане», - сказал мэр Херсона.
 
В свою очередь Игорь Терехов заверил, что город не собирается останавливаться на достигнутом.
 
«Да, нам есть над чем работать. Мы меняем подходы к реализации ряда городских программ, в частности, жилищно-коммунального хозяйства. Уже запланирован комплекс работ по спальным районам. Мы туда идем, потому что центральную часть города уже более-менее привели в порядок. Необходимо также решать вопросы по транспортным развязкам, и сейчас будем строить первый виадук», - отметил Игорь Терехов.
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, колыхаев, харьков, херсон
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.01 Власть Игорь Терехов: Мы выведем «Харьковские теплосети» на новый уровень 05.01 Власть Игорь Терехов: Несмотря на рождественские праздники, будем работать в штатном режиме 05.01 Власть ВИДЕО: Игорь Терехов уволил руководителя КП «Харьковские теплосети» Сергея Андреева
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 