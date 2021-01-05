05.01.2021 18:34

Игорь Терехов встретился с мэром Херсона

Встреча секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова и Херсонского городского головы Игоря Колыхаева состоялась сегодня, 5 января 2021 года, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Мэр Херсона находится в Харькове с рабочим визитом.

Игорь Колыхаев поделился впечатлениями от увиденного и услышанного в течение дня.

«Действительно, нам есть чему поучиться, есть что перенять. Главное, что я для себя отметил, - это эффективная структура управления городским хозяйством и подбор кадров. Как результат, я вижу блеск в глазах людей, и они гордятся тем, что они харьковчане», - сказал мэр Херсона.

В свою очередь Игорь Терехов заверил, что город не собирается останавливаться на достигнутом.

«Да, нам есть над чем работать. Мы меняем подходы к реализации ряда городских программ, в частности, жилищно-коммунального хозяйства. Уже запланирован комплекс работ по спальным районам. Мы туда идем, потому что центральную часть города уже более-менее привели в порядок. Необходимо также решать вопросы по транспортным развязкам, и сейчас будем строить первый виадук», - отметил Игорь Терехов.