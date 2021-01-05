Игорь Терехов встретился с мэром Херсона

Встреча секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова и Херсонского городского головы Игоря Колыхаева состоялась сегодня, 5 января 2021 года, в Харьковском городском совете.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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