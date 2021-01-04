04.01.2021 19:24

Игорь Терехов представил главу Холодногорского района

Представление исполняющей обязанности председателя Администрации Холодногорского района Инны Уваровой состоялось сегодня, 4 января 2021 года, в администрации района.



Игорь Терехов представил главу Холодногорского района



Соответствующее распоряжение о назначении подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Он отметил, что до этого Инна Уварова занимала должность заместителя председателя администрации района, и этот опыт должен помочь ей сделать Холодногорский район одним из лучших в Харькове.

«У вас сегодня есть возможность поднять район на новый уровень. Прежде всего это касается жилищно-коммунального хозяйства, предоставления коммунальных услуг, обустройства придомовых территорий, развития медицины, транспортной инфраструктуры. Все те жизненно важные темы, которые волнуют жителей, должны быть подняты на новый уровень. Я очень надеюсь, что вы будете внимательно относиться к требованиям, которые харьковчане предъявляют городской власти», - подчеркнул Игорь Терехов.

В свою очередь Инна Уварова поблагодарила за оказанное доверие и отметила, что в своей работе обязательно будет учитывать пожелания жителей района, которые поступают в администрацию в ходе личных встреч и на горячую линию.

«Обращения граждан в первую очередь касаются улучшения жилищно-коммунальных условий и развития инфраструктуры. Мы должны сделать так, чтобы в каждом дворе жителям было комфортно, поэтому одной из главных задач является развитие внутриквартальных дорог. Кроме того, каждый микрорайон имеет свою специфику, приоритеты разные. Например, в частном секторе приоритетом является дорога, а для жителей высотных домов – ремонт подъездов и входных групп. Конечно же, будем уделять внимание и социальным вопросам – помощи социально незащищенным группам населения, развитию материально-технической базы учебных заведений. В прошлом году в связи с дистанционным обучением школы у нас были пополнены компьютерной техникой. В этом году мы обязательно продолжим это направление», - рассказала Инна Уварова.