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30.12.2020  16:19   

Игорь Терехов: Виадук позволит разгрузить город

Виадук, который будет построен на пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро «Киевская», позволит снизить количество заторов в городе.


Игорь Терехов: Виадук позволит разгрузить город
Об этом сегодня, 30 декабря 2020 года, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
По его словам, в городе впервые реализуется такой проект.
 
«Это будет жизненно важной артерией для города Харькова. Можно будет беспрепятственно ездить по улицам Шевченко, Матюшенко. Виадук позволит разгрузить город, в частности - Салтовку и центр. Чтобы устранить пробки, и был необходим этот новый проект», - сообщил Игорь Терехов.
 
Кроме того, по его словам, запланирована реконструкция ул. Веснина, что даст возможность беспрепятственного проезда транспорта в час пик.
 
Игорь Терехов отметил, что проектирование и подготовительные работы планируется вести паралелельно. Срок строительства – около года. Стоимость работ будет открыта и прозрачна.
 
Также он сообщил, что в следующем году планируется завершить реконструкцию пр. Московского, где выполняют большой комплекс работ – перекладку сетей, расширение полос, замену асфальтного покрытия.
 
Напомним, что сегодня на сессии Харьковского городского совета было представлено видео с визуализацией многоярусной дороги в районе супермаркета «Рост» (ст. м. «Киевская»).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, виадук, харьков, дороги
 
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