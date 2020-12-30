30.12.2020 16:19

Игорь Терехов: Виадук позволит разгрузить город

Виадук, который будет построен на пересечении улиц Матюшенко и Шевченко в районе станции метро «Киевская», позволит снизить количество заторов в городе.



Игорь Терехов: Виадук позволит разгрузить город



Об этом сегодня, 30 декабря 2020 года, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

По его словам, в городе впервые реализуется такой проект.

«Это будет жизненно важной артерией для города Харькова. Можно будет беспрепятственно ездить по улицам Шевченко, Матюшенко. Виадук позволит разгрузить город, в частности - Салтовку и центр. Чтобы устранить пробки, и был необходим этот новый проект», - сообщил Игорь Терехов.

Кроме того, по его словам, запланирована реконструкция ул. Веснина, что даст возможность беспрепятственного проезда транспорта в час пик.

Игорь Терехов отметил, что проектирование и подготовительные работы планируется вести паралелельно. Срок строительства – около года. Стоимость работ будет открыта и прозрачна.

Также он сообщил, что в следующем году планируется завершить реконструкцию пр. Московского, где выполняют большой комплекс работ – перекладку сетей, расширение полос, замену асфальтного покрытия.

Напомним, что сегодня на сессии Харьковского городского совета было представлено видео с визуализацией многоярусной дороги в районе супермаркета «Рост» (ст. м. «Киевская»).