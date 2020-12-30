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30.12.2020  13:54   

В бюджет Харькова на 2021 год внесены изменения

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год.


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Соответствующее решение было принято сегодня, 30 декабря, на внеочередной сессии Харьковского городского совета.
 
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, внесение изменений обусловлено внесением изменений в Бюджетный кодекс Украины.
 
«Мы принимали в этом процессе самое активное участие, добиваясь, чтобы местным бюджетам оставили 13,44% акцизного налога с произведенного у нас в стране и ввезенного на таможенную территорию Украины топлива. Этого удалось добиться, в связи с чем доходная часть бюджета города увеличивается на 320 млн грн - ожидаемую сумму поступлений акцизного налога. Эти средства планируется направить на строительство и реконструкцию дорог, обустройство придомовой территории», - отметила Татьяна Таукешева.
 
Также бюджет Харьковской городской территориальной громады получит:
 
- субвенцию на оплату труда педработников - 74,1 млн грн;
- возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина при обеспечении больных сахарным и несахарным диабетом - 27,8 млн грн;
- субвенцию на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 4,3 млн грн.
 
Кроме того, как сообщила Татьяна Таукешева, с 1 января по 31 мая 2021 года плательщики единого налога І группы будут освобождены от уплаты налога, в связи с чем город потеряет около 12 млн грн. Также в 2021 году, на период установления карантина, будет приостановлено начисление арендной платы, штрафов и пени по договорам аренды коммунального имущества субъектам хозяйствования, деятельность которых запрещена на этот период.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  бюджет, изменения, харьков
 
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