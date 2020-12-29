В Дом недвижимости обратилось более 70 тысяч посетителей – ХГС

Более 70 тысяч посетителей обратились в Дом недвижимости за сто дней работы учреждения.
Посетители получили услуги по недвижимости, регистрации места проживания, услуги КП «БТИ» и центров предоставления административных услуг. Кроме того, за этот период перечень услуг в Доме недвижимости был расширен со 103-х до 135-ти.
Напомним, что открытие Дома недвижимости состоялось 23 августа 2020 года. Специалисты учреждения постоянно работают над совершенствованием услуг и реализацией новых проектов. Так, заявителям, кроме услуг в сфере недвижимости, стали доступны услуги регистрации бизнеса, получения выписки из Государственного земельного кадастра, риэлторские услуги, правовое сопровождение по недвижимости и др.
Дом недвижимости работает по адресу: пл. Павловская, 4. Режим работы: понедельник, среда - 9:00 - 18:00; вторник, четверг - 9:00 - 20:00; пятница - 9:00 - 16:45; суббота - 8:00 - 15:45, воскресенье – выходной.
В новогодние праздники график работы изменен следующим образом: 31 декабря и 6 января - с 9:00 до 17:00; 1-3 и 7-9 января - выходные дни.
С более подробной информацией о работе Дома недвижимости можно ознакомиться здесь.
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