30 декабря состоится внеочередная сессия городского совета – ХГС

Вторая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 30 декабря в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
В проекте повестки дня - 21 вопрос и «Разное».
Начало сессии - в 12:00.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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