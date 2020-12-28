Главная Новости Власть 30 декабря состоится внеочередная сессия городского совета – ХГС
28.12.2020  10:05   

30 декабря состоится внеочередная сессия городского совета – ХГС

Вторая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 30 декабря в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. 

В проекте повестки дня - 21 вопрос и «Разное».

Начало сессии - в 12:00.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.12 Власть Игорь Терехов - о должности председательствующего на первой сессии горсовета: Мы - первопроходцы 11.12 Власть В конце декабря Харьковский горсовет соберется внеочередную сессию – Игорь Терехов 10.12 Власть Молодежный совет отметил пятилетие своей деятельности - ХГС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 