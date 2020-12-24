24.12.2020 16:38

ВИДЕО: Официальные страницы Геннадия Кернеса в социальных сетях станут мемориальными

На официальных страницах Геннадия Кернеса в соцсетях в четверг, 24 декабря опубликованы последние его публикации.



facebook.com/gennadykernes

В них отмечается что все его страницы в Facebook, Instagram, Telegram и YouYube перейдут в статус мемориальных:

"Это видео - последняя публикация на странице Геннадия Кернеса в Telegram.

С этого дня - страницы лучшего мэра Харькова в соцсетях становятся мемориальными. На них всегда можно будет зайти и посмотреть, что волновало этого великого человека, чем он хотел поделиться с харьковчанами, о чем он думал.

Семье, друзьям, коллегам всегда будет не хватать Геннадия Адольфовича, своей жизнью доказавшего, что незаменимые люди все-таки есть.

Мы все и всегда будем помнить его девиз «Любить Харьков - работать для людей!»

Вечная память Геннадию Кернесу."