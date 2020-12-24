24.12.2020 12:19

Юристы будут требовать посмертной реабилитации Геннадия Кернеса - Newsroom

При жизни харьковский мэр настаивал на своей полной невиновности в деле об избиении "евромайдановцев" Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Поэтому после его смерти защита будет добиваться реабилитации Геннадия Кернеса



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Об этом Newsroom рассказал адвокат градоначальника Александр Гунченко.

По словам юриста, дело могли бы закрыть в связи со смертью обвиняемого. Однако в таком случае его не реабилитируют. Поэтому защита будет просить, чтобы разбирательство в Киевском районном суде Полтавы продолжилось.

"Мы приняли такое решение в память о Геннадии Адольфовиче и по просьбе его семьи. Будем ходатайствовать о том, чтобы дело не закрыли. Закон предусматривает такую возможность для реабилитации умершего лица", - рассказал Александр Гунченко.

В качестве примера адвокат назвал дела о реабилитации лиц, убитых во время сталинских репрессий. Он напомнил, что в этих случаях разбирательство продолжалось и спустя годы после смерти.