Главная Новости Власть Юристы будут требовать посмертной реабилитации Геннадия Кернеса - Newsroom
24.12.2020  12:19   

Юристы будут требовать посмертной реабилитации Геннадия Кернеса - Newsroom

При жизни харьковский мэр настаивал на своей полной невиновности в деле об избиении "евромайдановцев" Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Поэтому после его смерти защита будет добиваться реабилитации Геннадия Кернеса


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Об этом Newsroom рассказал адвокат градоначальника Александр Гунченко.
 
По словам юриста, дело могли бы закрыть в связи со смертью обвиняемого. Однако в таком случае его не реабилитируют. Поэтому защита будет просить, чтобы разбирательство в Киевском районном суде Полтавы продолжилось.
 
"Мы приняли такое решение в память о Геннадии Адольфовиче и по просьбе его семьи. Будем ходатайствовать о том, чтобы дело не закрыли. Закон предусматривает такую возможность для реабилитации умершего лица", - рассказал Александр Гунченко.
 
В качестве примера адвокат назвал дела о реабилитации лиц, убитых во время сталинских репрессий. Он напомнил, что в этих случаях разбирательство продолжалось и спустя годы после смерти.
 
 
Напомним, Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняют по статьям 127 ("пытки"), 129 ("угроза убийством") и 146 ("похищение людей") УК Украины. По версии следствия, 25 января 2014 года активисты Евромайдана Сергей Ряполов и Александр Кутянин были похищены и избиты в помещении "Националя" мэром и его бодигардами. После трехлетнего разбирательства судья Андрей Антонов закрыл дело в связи с систематической неявкой прокуроров на заседания.
 
В январе нынешнего года Апелляционный суд Полтавской области постановил снова начать рассмотрение в первой инстанции. Заседание должно было состояться сегодня, но его перенесли на 29 января.

 

Источник:   NEWSROOM
 Тэги:  кернес, гунченко, евромайдановцы
 
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