Правительство разрешило ресторанам, кафе и другим заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 7:00 1 января, а не до 1:00, как предполагалось ранее.

Кабмин внес изменения в свое постановление №1236 от 9 декабря. Новое постановление №1301, которое утвердили 23 декабря, опубликовано на правительственном портале.

«Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», заменив в подпункте 12 цифру и слова «до 1 часа» цифрой и словами «до 7 часов», - говорится в документе.