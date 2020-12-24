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24.12.2020  09:59   

В горсовете наградят победителей конкурса «Универсальный дизайн» – ХГС

Награждение победителей и участников Всеукраинского конкурса студенческих и профессиональных работ «Универсальный дизайн» состоится сегодня, 24 декабря, в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

Цель конкурса - продвижение в Украине среды, продуктов и услуг, созданных по принципу универсального дизайна. Эта стратегия соответствует требованиям общего пользования и призвана обеспечить всем равный доступ к проектируемым объектам. Участниками конкурса стали студенты, аспиранты и выпускники вузов в возрасте до 30 лет из разных городов Украины. Победители конкурса определены в пяти номинациях: «Жилые дома и общественные здания и сооружения», «Общественные пространства», «Элементы улично-дорожной сети города», «Предметный дизайн» и «Интерьеры».

Начало церемонии награждения - в 13:00.

Организаторы конкурса - Общественная организация инвалидов «Креавита», Комитет обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Источник:   ХГС
 Тэги:  уникальный дизайн, награждение, горсовет, харьков
 
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