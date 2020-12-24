В горсовете наградят победителей конкурса «Универсальный дизайн» – ХГС

Награждение победителей и участников Всеукраинского конкурса студенческих и профессиональных работ «Универсальный дизайн» состоится сегодня, 24 декабря, в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7).
Цель конкурса - продвижение в Украине среды, продуктов и услуг, созданных по принципу универсального дизайна. Эта стратегия соответствует требованиям общего пользования и призвана обеспечить всем равный доступ к проектируемым объектам. Участниками конкурса стали студенты, аспиранты и выпускники вузов в возрасте до 30 лет из разных городов Украины. Победители конкурса определены в пяти номинациях: «Жилые дома и общественные здания и сооружения», «Общественные пространства», «Элементы улично-дорожной сети города», «Предметный дизайн» и «Интерьеры».
Начало церемонии награждения - в 13:00.
Организаторы конкурса - Общественная организация инвалидов «Креавита», Комитет обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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