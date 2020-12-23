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23.12.2020  18:16   

В Харькове похоронили Геннадия Кернеса - Горсовет

Харьковский городской голова Геннадий Кернес был похоронен сегодня, 23 декабря, на Аллее почетных граждан городского кладбища №2.


//city.kharkov.ua
Церемония погребения состоялась после гражданской панихиды, которая прошла в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко.
 
На кладбище собрались родные и близкие, друзья и коллеги Геннадия Кернеса, сотрудники Харьковского городского совета, харьковчане, которые провели мэра Харькова в последний путь.
 
Как отметила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, Геннадий Кернес отдал родному городу практически всю жизнь.
 
«Меня уже спрашивали сегодня, как мы будем жить дальше? А дальше мы будем работать наилучшим образом, потому что Геннадий Адольфович оставил после себя жизненную философию города, как нужно относиться к людям и реально им помогать. За двадцать с лишним лет, что я его знаю, мы реализовали в Харькове множество социальных проектов. Вот и будем идти по проторенной дорожке с пониманием того, что нужно городу и его жителям, как это делал Геннадий Кернес», - сказала вице-мэр.
 
Лидер движения стрит-воркаут в Харькове, советник городского головы по вопросам спорта Иван Крыленко вспомнил, как впервые познакомился с Геннадием Кернесом в 2012 году. Именно с того момента уличная гимнастика получила в Харькове неимоверный толчок к развитию.
 
«Он окружал себя молодежью, был для нас примером как сильный, мотивирующий человек, который любит свой город и желает ему только добра. И мы действительно равнялись на Геннадия Адольфовича: не покладая рук занимались любимым делом, развивали стрит-воркаут, становились настоящими патриотами своего города. Наш мэр очень хотел, чтобы молодежь активно занималась спортом, и мы своим дальнейшим трудом продолжим это начинание», - отметил Иван Крыленко.
 
Напомним, что городская власть намерена увековечить память о Геннадии Кернесе.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, похороны, харьков
 
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