23.12.2020 12:51

Мэр Одессы о Геннадии Кернесе: Открытый, смелый человек, который во главу угла поставил служение Харькову – ХГС

Городской голова Одессы Геннадий Труханов приехал в Харьков, чтобы проститься с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.



// city.kharkov.ua

Во время церемонии прощания мэр Одессы отметил, что ценил Геннадия Кернеса за дружбу, отношение к жизни и родному городу.

«У этого человека можно было многому научиться, особенно его мужскому характеру и воле к работе, к жизни. Это действительно человек с большой буквы. Провести его в последний путь для меня крайне важно. Практически год назад, в январе, у меня был день рождения, и Геннадий прилетел ко мне. Нашел в себе силы в той ситуации, в которой был, в коляске, прилететь, чтобы поздравить друга. Эти поступки говорят о том, что он человек с большим сердцем, и свою дружбу, и свое отношение он подтвержал делами и поступками. Пускай кто-то, может, не поймет моих комментариев в этот день, но в этом весь он. Во внимании, уважении», - подчеркнул Геннадий Труханов.



Мэр Одессы отметил, что Геннадий Кернес полностью посвятил себя развитию и процветанию Харькова.



«Он прямой, открытый, достаточно дерзкий, смелый, независимый человек, который во главу угла поставил служение Харькову - родному городу, городу, в котором родился. Не служение партиям, олигархам, кланам, а служение Харькову. Поэтому такая к нему любовь и уважение. Сегодня скорбит Одесса, мы все скорбим, что такой человек ушел», - сказал Геннадий Труханов.