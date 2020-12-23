23.12.2020 10:56

Виталий Кличко: Геннадий Кернес – один из самых лучших мэров Украины – ХГС

Харьковский городской голова Геннадий Кернес являлся лучшим мэром Харькова и одним из самых лучших управленцев органов местного самоуправления Украины.



Фото: Василий Голосный

Об этом заявил председатель Ассоциации городов Украины, городской голова Киева Виталий Кличко во время церемонии прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.

«Сегодня мы прощаемся с одним из лучших управленцев органов местного самоуправления Украины, мэром Первой столицы. Наши коллеги, мэры других городов, приезжают в Харьков, чтобы отдать дань памяти и уважения Геннадию Кернесу. Большинство харьковчан тоже демонстрируют, как они относятся к мэру города Харькова, который победил на последних местных выборах», - отметил мэр Киева.



Виталий Кличко, который не раз приезжал в Харьков и встречался с Геннадием Кернесом, рассказал об отношениях, которые у него сложились с харьковским мэром.



«Что касается личных отношений, то я помню, как мы с Геннадием Кернесом соревновались, кто построит лучший центр админуслуг, кто может предоставить лучшие сервисы для жителей наших городов. Я горжусь киевским парком «Наталка», который для нас является своеобразным эталоном и любимым местом отдыха киевлян. Нас вдохновили парки, которые реконструируются в Харькове. В один из моих приездов Геннадий Кернес презентовал один такой парк. Мы берем лучшие примеры Харькова и распространяем их по всей Украине», - подчеркнул глава Ассоциации городов Украины.



Напомним, сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с городским головой Геннадием Кернесом, который умер на 62-м году жизни после продолжительной болезни.