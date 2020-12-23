23.12.2020 06:45

Сегодня похороны Геннадия Кернеса – РЕДПОСТ

Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса и церемония прощания с ним состоятся в среду, 23 декабря.



// city.kharkov.ua

С семи утра начнется отпевание в Благовещенском соборе. Богослужение будет транслироваться на большом экране, установленном возле собора, а также в режиме онлайн на «YouTube».

Церемония прощания запланирована с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко. Любой желающий сможет лично попрощаться с Геннадием Адольфовичем, встав в живую очередь. Гражданская панихида будет транслироваться на большом экране, установленном возле собора, а также в режиме онлайн на «YouTube».



После этого Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.

В день прощания, 23 декабря, в центре города перекроют ряд улиц.



23 декабря объявлено днем траура в Харькове. В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.