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22.12.2020  16:49   

Посол Словакии: За годы его работы Харьков стал одним из самых современных городов - Горсовет

Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин направил письмо с соболезнованиями в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
«Выражаем искренние соболезнования в связи со смертью городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича. Его смерть - тяжелая утрата.
 
Избрание господина Кернеса главой города в третий раз в который раз подчеркнуло доверие харьковчан к его курсу на улучшение жизни в городе. Он неутомимо работал на благо и развитие родного города. За годы его работы в должности городского головы Харьков стал одним из самых современных и комфортных городов Украины.
 
Геннадий Адольфович плодотворно работал на развитие регионального сотрудничества между городом и зарубежными коллегами. Межрегиональное сотрудничество является составляющей механизма экономического роста как на национальном, так и региональном уровнях. По его инициативе прошло много встреч, конференций и других мероприятий, на которых состоялся взаимный обмен опытом.
 
Отношения между Харьковом и словацкими партнерами улучшились в различных областях, в частности, в экономической, социальной, культурной. Светлая память!» - говорится в соболезновании. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, словакия
 
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