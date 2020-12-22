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22.12.2020  14:49   

Мэр города Лилль направила в адрес горсовета письмо с соболезнованиями - ХГС

Мэр французского города Лилль Мартина Обри выразила соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
«С грустью я узнала о том, что ушел из жизни господин Геннадий Кернес, мэр города Харькова с 2010 года.
 
Я хочу передать Вам и всем депутатам Харьковского городского совета слова искреннего сочувствия. Уверяю Вас, что наш город-партнер рядом с вами в это траурное время.
 
Выражаем чувство глубокой скорби семье и близким господина Геннадия Кернеса.
 
Примите заверения в моем глубоком к Вам уважении», - говорится в письме в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, лилль
 
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