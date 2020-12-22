Мэр города Лилль направила в адрес горсовета письмо с соболезнованиями - ХГС

Мэр французского города Лилль Мартина Обри выразила соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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