22.12.2020 14:49

Мэр города Лилль направила в адрес горсовета письмо с соболезнованиями - ХГС

Мэр французского города Лилль Мартина Обри выразила соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«С грустью я узнала о том, что ушел из жизни господин Геннадий Кернес, мэр города Харькова с 2010 года.

Я хочу передать Вам и всем депутатам Харьковского городского совета слова искреннего сочувствия. Уверяю Вас, что наш город-партнер рядом с вами в это траурное время.

Выражаем чувство глубокой скорби семье и близким господина Геннадия Кернеса.

Примите заверения в моем глубоком к Вам уважении», - говорится в письме в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.