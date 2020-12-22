В адрес городского совета пришло соболезнование из Португалии – ХГС

Директор Департамента международных отношений города Порту Чао Паоло Чуна направил письмо с соболезнованиями в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
«От имени мэра города Порто Руи Морейры позвольте выразить наши соболезнования по поводу смерти Харьковского городского головы господина Геннадия Кернеса.
Наши отношения позволили нам больше узнать о работе и преданности господина Кернеса, и его смерть, конечно, является большой потерей для нас всех.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
В результате воздействия гребня Азиатского антициклона на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. Существенных осадков не ожидается.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
влажность:
давление:
ветер: