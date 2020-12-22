Главная Новости Власть В адрес городского совета пришло соболезнование из Португалии – ХГС
22.12.2020  11:12   

В адрес городского совета пришло соболезнование из Португалии – ХГС

Директор Департамента международных отношений города Порту Чао Паоло Чуна направил письмо с соболезнованиями в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// city.kharkov.ua

«От имени мэра города Порто Руи Морейры позвольте выразить наши соболезнования по поводу смерти Харьковского городского головы господина Геннадия Кернеса.

Наши отношения позволили нам больше узнать о работе и преданности господина Кернеса, и его смерть, конечно, является большой потерей для нас всех.

Мы выражаем глубокие соболезнования всем в этот период траура», - говорится в письме в адрес директора Департамента международного сотрудничества Харьковского городского совета Виктора Рудя.
Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, соболезнования, харьков, португалия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Власть Почетный консул Украины в О-де-Франс: Харьков потерял человека, преданного городу 21.12 Власть Игорь Терехов: Очень много людей приедет отдать дань памяти этому легендарному человеку - РЕДПОСТ 21.12 Власть Мэр Генуи: Украина теряет одного из самых влиятельных политиков
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 