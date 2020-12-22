22.12.2020 11:12

В адрес городского совета пришло соболезнование из Португалии – ХГС

Директор Департамента международных отношений города Порту Чао Паоло Чуна направил письмо с соболезнованиями в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// city.kharkov.ua

«От имени мэра города Порто Руи Морейры позвольте выразить наши соболезнования по поводу смерти Харьковского городского головы господина Геннадия Кернеса.

Наши отношения позволили нам больше узнать о работе и преданности господина Кернеса, и его смерть, конечно, является большой потерей для нас всех.

Мы выражаем глубокие соболезнования всем в этот период траура», - говорится в письме в адрес директора Департамента международного сотрудничества Харьковского городского совета Виктора Рудя.