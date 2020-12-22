Почетный консул Украины в О-де-Франс: Харьков потерял человека, преданного городу

Почетный консул Украины в регионе О-де-Франс Этьен Мурман направил письмо с соболезнованиями в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
«С прискорбием я узнал о том, что ушел из жизни мэр города Харькова Геннадий Кернес.
Как Почетный консул Украины в регионе О-де-Франс хочу выразить искренние соболезнования Харьковскому городскому совету, передать слова симпатии и дружбы в этот скорбный час.
Харьков потерял достойного человека, преданного городу и служению его жителям. Память о том, что он сделал для развития города, навсегда останется со мной. Примите, дамы и господа, заверения в моем глубоком уважении», - говорится в соболезновании.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
В результате воздействия гребня Азиатского антициклона на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. Существенных осадков не ожидается.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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