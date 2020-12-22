22.12.2020 10:30

Почетный консул Украины в О-де-Франс: Харьков потерял человека, преданного городу

Почетный консул Украины в регионе О-де-Франс Этьен Мурман направил письмо с соболезнованиями в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// city.kharkov.ua

«С прискорбием я узнал о том, что ушел из жизни мэр города Харькова Геннадий Кернес.

Как Почетный консул Украины в регионе О-де-Франс хочу выразить искренние соболезнования Харьковскому городскому совету, передать слова симпатии и дружбы в этот скорбный час.



Харьков потерял достойного человека, преданного городу и служению его жителям. Память о том, что он сделал для развития города, навсегда останется со мной. Примите, дамы и господа, заверения в моем глубоком уважении», - говорится в соболезновании.