21.12.2020 20:23

Игорь Терехов: Очень много людей приедет отдать дань памяти этому легендарному человеку - РЕДПОСТ

Секретарь городского совета пообщался с журналистами о предстоящей траурной церемонии в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.



//redpost.com.ua

Секретарь городского совета Игорь Терехов, встречавший борт с телом мэра Харькова Геннадия Кернеса в аэропорту, ответил на воросы журналистов о предстоящей траурной церемонии.

В частности, Игорь Терехов отметил, что на церемонии прощания ожидается очень много людей.

"Это связано с тем, что Геннадий Адольфович был человеком, которого любил весь Харьков, и не только Харьков.

Я уже знаю, что очень много людей приедет из других уголков Украины отдать дань памяти этому легендарному человеку.

Очень тяжело детям, очень тяжело жене.

Это очень тяжелая утрата и для его семьи, и для нас для всех, потому что мы все здесь – со мной тут главы администраций - одна дружная большая семья, которую сформировал Генадий Адольфович и формировал не один десяток лет".