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21.12.2020  20:23   

Игорь Терехов: Очень много людей приедет отдать дань памяти этому легендарному человеку - РЕДПОСТ

Секретарь городского совета пообщался с журналистами о предстоящей траурной церемонии в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.


//redpost.com.ua
Секретарь городского совета Игорь Терехов, встречавший борт с телом мэра Харькова Геннадия Кернеса в аэропорту, ответил на воросы журналистов о предстоящей траурной церемонии.
 
В частности, Игорь Терехов отметил, что на церемонии прощания ожидается очень много людей.
 
"Это связано с тем, что Геннадий Адольфович был человеком, которого любил весь Харьков, и не только Харьков.
 
Я уже знаю, что очень много людей приедет из других уголков Украины отдать дань памяти этому легендарному человеку. 
 
Очень тяжело детям, очень тяжело жене.
 
Это очень тяжелая утрата и для его семьи, и для нас для всех, потому что мы все здесь – со мной тут главы администраций - одна дружная большая семья, которую сформировал Генадий Адольфович и формировал не один десяток лет".      
Тэги:  терехов, церемония прощания, харьков, кернес
 
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