21.12.2020 19:46

Мэр города Болонья направил в адрес горсовета письмо с соболезнованиями

Мэр итальянского города Болонья Вирджинио Мерола выразил соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«С глубокой скорбью я узнал о смерти мэра Кернеса. Я знаю, что он был инициативным и энергичным управленцем, который так много сделал для своего города.

Пожалуйста, передайте мои соболезнования семье господина Кернеса, а также харьковчанам, которые потеряли такого уважаемого лидера. Мы желаем им мужественно следовать ценностям Геннадия Кернеса и продолжать его работу», - говорится в письме в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.