Главная Новости Власть Мэр города Болонья направил в адрес горсовета письмо с соболезнованиями
21.12.2020  19:46   

Мэр города Болонья направил в адрес горсовета письмо с соболезнованиями

Мэр итальянского города Болонья Вирджинио Мерола выразил соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
«С глубокой скорбью я узнал о смерти мэра Кернеса. Я знаю, что он был инициативным и энергичным управленцем, который так много сделал для своего города.
 
Пожалуйста, передайте мои соболезнования семье господина Кернеса, а также харьковчанам, которые потеряли такого уважаемого лидера. Мы желаем им мужественно следовать ценностям Геннадия Кернеса и продолжать его работу», - говорится в письме в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, болонья
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Власть Игорь Терехов: Очень много людей приедет отдать дань памяти этому легендарному человеку - РЕДПОСТ 21.12 Власть Мэр Генуи: Украина теряет одного из самых влиятельных политиков 21.12 Власть Мэр города Варна: Его активная деятельность преобразила Харьков в прекрасный город
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 