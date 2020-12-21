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21.12.2020  19:56   

Мэр Генуи: Украина теряет одного из самых влиятельных политиков

Мэр итальянского города Генуи Марко Буччи направил письмо с соболезнованиями в связи со смертью Хрьковского городского головы Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
«Я был глубоко опечален, узнав о смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, которая произошла в ночь на 17 декабря из-за осложнения болезни COVID-19.
 
От имени муниципалитета города Генуя и от себя лично я бы хотел выразить глубокие соболезнования Вам и Харьковскому городскому совету. В связи со смертью Геннадия Кернеса не только Харьков - город-побратим Генуи с 2012 года - но и вся Украина теряет квалифицированного лидера и одного из самых влиятельных политиков.
 
Позвольте мне в эту печальную минуту выразить сочувствие и солидарность с жителями Харькова по поводу этого трагического события.
 
В этот день наши сердца, мысли и молитвы направлены его семье, друзьям и всем жителям города Харькова», - говорится в соболезновании в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, италия
 
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