21.12.2020 19:56

Мэр Генуи: Украина теряет одного из самых влиятельных политиков

Мэр итальянского города Генуи Марко Буччи направил письмо с соболезнованиями в связи со смертью Хрьковского городского головы Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«Я был глубоко опечален, узнав о смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, которая произошла в ночь на 17 декабря из-за осложнения болезни COVID-19.

От имени муниципалитета города Генуя и от себя лично я бы хотел выразить глубокие соболезнования Вам и Харьковскому городскому совету. В связи со смертью Геннадия Кернеса не только Харьков - город-побратим Генуи с 2012 года - но и вся Украина теряет квалифицированного лидера и одного из самых влиятельных политиков.

Позвольте мне в эту печальную минуту выразить сочувствие и солидарность с жителями Харькова по поводу этого трагического события.

В этот день наши сердца, мысли и молитвы направлены его семье, друзьям и всем жителям города Харькова», - говорится в соболезновании в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.