21.12.2020 19:10

В адрес городского совета пришло соболезнование из Израиля

Мэр города Ришон ле-Цион Раз Кинстлих и его заместитель Максим Бабицкий направили письмо с соболезнованием в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«Муниципалитет Ришон ле-Циона выражает глубочайшие соболезнования жителям города Харькова в связи с безвременной кончиной городского головы Геннадия Кернеса. Наши сердца и молитвы с близкими и друзьями господина Кернеса, с сотрудниками муниципалитета Харькова и руководством нашего города-побратима.

Мы склоняем голову в знак траура и поддерживаем вас в эти нелегкие дни. Ришон ле-Цион высоко ценит дружбу и сотрудничество наших городов, и мы от всей души желаем Харькову и Украине как можно скорее справиться с эпидемией COVID-19 и вернуться к миру и процветанию», - говорится в письме.