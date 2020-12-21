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21.12.2020  19:10   

В адрес городского совета пришло соболезнование из Израиля

Мэр города Ришон ле-Цион Раз Кинстлих и его заместитель Максим Бабицкий направили письмо с соболезнованием в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
«Муниципалитет Ришон ле-Циона выражает глубочайшие соболезнования жителям города Харькова в связи с безвременной кончиной городского головы Геннадия Кернеса. Наши сердца и молитвы с близкими и друзьями господина Кернеса, с сотрудниками муниципалитета Харькова и руководством нашего города-побратима.
 
Мы склоняем голову в знак траура и поддерживаем вас в эти нелегкие дни. Ришон ле-Цион высоко ценит дружбу и сотрудничество наших городов, и мы от всей души желаем Харькову и Украине как можно скорее справиться с эпидемией COVID-19 и вернуться к миру и процветанию», - говорится в письме.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, израиль
 
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