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21.12.2020  18:36   

Муниципалитет турецкого Газиантепа выражает соболезнования харьковчанам

Мэр муниципалитета Газиантеп Фатма Шахин направила письмо с соболезнованиями в адрес Харьковского городского совета в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
«Меня глубоко огорчила новость о внезапной смерти господина Геннадия Кернеса - мэра нашего драгоценного города-побратима Харькова.
 
Мы, как муниципалитет города Газиантеп, хотели бы выразить наше безграничное горе и искренние соболезнования от имени граждан нашего города.
 
Пожалуйста, примите уверения в нашем наивысшем уважении», - говорится в соболезновании.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, турция
 
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