21.12.2020 18:36

Муниципалитет турецкого Газиантепа выражает соболезнования харьковчанам

Мэр муниципалитета Газиантеп Фатма Шахин направила письмо с соболезнованиями в адрес Харьковского городского совета в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«Меня глубоко огорчила новость о внезапной смерти господина Геннадия Кернеса - мэра нашего драгоценного города-побратима Харькова.

Мы, как муниципалитет города Газиантеп, хотели бы выразить наше безграничное горе и искренние соболезнования от имени граждан нашего города.

Пожалуйста, примите уверения в нашем наивысшем уважении», - говорится в соболезновании.