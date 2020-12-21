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21.12.2020  17:11   

Мэр города Трнава: Ушел человек с большим сердцем, пример для подражания - Горсовет

Мэр города Трнава Петер Брочка направил письмо с соболезнованием в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
«Я знаю, что нет таких слов, чтобы облегчить вашу боль. Только время может залечить рану, оставленную этой потерей. Жизнь прошла и не вернет обратно то, что отняла. Только любовь, уважение и воспоминания остаются в наших сердцах.
 
Ушел человек с большим сердцем. Он был примером для подражания в своем отношении к жизни для своей семьи, друзей и коллег.
 
Позвольте мне выразить глубочайшие соболезнования от своего имени, от имени городского совета города Трнавы и сотрудников муниципалитета», - говорится в соболезновании. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, болгария
 
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