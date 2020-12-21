21.12.2020 17:11

Мэр города Трнава: Ушел человек с большим сердцем, пример для подражания - Горсовет

Мэр города Трнава Петер Брочка направил письмо с соболезнованием в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«Я знаю, что нет таких слов, чтобы облегчить вашу боль. Только время может залечить рану, оставленную этой потерей. Жизнь прошла и не вернет обратно то, что отняла. Только любовь, уважение и воспоминания остаются в наших сердцах.

Ушел человек с большим сердцем. Он был примером для подражания в своем отношении к жизни для своей семьи, друзей и коллег.

Позвольте мне выразить глубочайшие соболезнования от своего имени, от имени городского совета города Трнавы и сотрудников муниципалитета», - говорится в соболезновании.