21.12.2020 15:33

Немецкая организация «Фонд рабочей благотворительности»: Мы не забудем его исторические заслуги - ХГС

Председатель «Фонда рабочей благотворительности» города Берингерсдорфа-Швайга Фриц Кербер направил письмо с соболезнованиями в адрес Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

«С чувством глубокой скорби мы узнали о смерти вашего городского головы Геннадия Кернеса, которого мы очень ценили.

Господин Кернес примерно служил своему городу Харькову как в тяжелые, так и в хорошие времена, и при этом всегда соответствовал своему лозунгу: «Все для Харькова». Геннадий был несокрушимым патриотом. Мы не забудем его исторические заслуги. Его деятельность займет историческое место в истории побратимских отношений с нами и городом Нюрнбергом.

Со смертью Геннадия Кернеса Харьков потерял выдающегося мэра, а Украина - уважаемого человека», - сказано в письме.