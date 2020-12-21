Главная Новости Власть Немецкая организация «Фонд рабочей благотворительности»: Мы не забудем его исторические заслуги - ХГС
21.12.2020  15:33   

Немецкая организация «Фонд рабочей благотворительности»: Мы не забудем его исторические заслуги - ХГС

Председатель «Фонда рабочей благотворительности» города Берингерсдорфа-Швайга Фриц Кербер направил письмо с соболезнованиями в адрес Харьковского городского совета.


//city.kharkov.ua
«С чувством глубокой скорби мы узнали о смерти вашего городского головы Геннадия Кернеса, которого мы очень ценили.
 
Господин Кернес примерно служил своему городу Харькову как в тяжелые, так и в хорошие времена, и при этом всегда соответствовал своему лозунгу: «Все для Харькова». Геннадий был несокрушимым патриотом. Мы не забудем его исторические заслуги. Его деятельность займет историческое место в истории побратимских отношений с нами и городом Нюрнбергом.
 
Со смертью Геннадия Кернеса Харьков потерял выдающегося мэра, а Украина - уважаемого человека», - сказано в письме.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, германия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Власть Мэр Авиньона направила письмо с соболезнованиями в адрес Харьковского горсовета 21.12 Власть В адрес городского совета пришло соболезнование из Израиля 21.12 Власть Муниципалитет турецкого Газиантепа выражает соболезнования харьковчанам
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 