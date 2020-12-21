21.12.2020 13:39

Игорь Терехов рассказал, когда прибудет самолет с телом Геннадия Кернеса – РЕДПОСТ

Самолет с телом Геннадия Кернеса прибудет в Харьков около семи часов вечера 21 декабря.



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Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

В среду, 23-го декабря утром состоится отпевание мэра в Благовещенском соборе. Прощание пройдет в фойе ХАТОБа с 9:00 до 13:00. Любой желающий сможет лично попрощаться с Геннадием Адольфовичем.

Похороны состоятся на 2-м кладбище (Пушкинская) в 13:30.



В день прощания, 23 декабря, в центре города перекроют ряд улиц.



«Мы понимаем, что это рабочий день. У нас будет объявлен траур. Соответствующее распоряжение я подпишу. Улица Сумская будет частично закрыта ... Попросим водителей воздержаться от проезда в центральной части города. Движение к кладбищу, от Благовещенского собора, по улице Сумской до 16:00 будет частично перекрыта Сумская», - сказал Терехов.



Также Игорь Терехов попросил журналистов «проявить терпимость и толерантность» и по возможности не ехать в аэропорт.

«Прилетает семья, я вас очень прошу, чтобы журналисты мы не имеем ограничивать ваше участие, но поймите ситуацию, проявите терпение, толерантность. Семья находится в шоковом состоянии», - сказал секретарь горсовета.

