Игорь Терехов рассказал, когда прибудет самолет с телом Геннадия Кернеса – РЕДПОСТ

Самолет с телом Геннадия Кернеса прибудет в Харьков около семи часов вечера 21 декабря.
Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
В среду, 23-го декабря утром состоится отпевание мэра в Благовещенском соборе. Прощание пройдет в фойе ХАТОБа с 9:00 до 13:00. Любой желающий сможет лично попрощаться с Геннадием Адольфовичем.
Похороны состоятся на 2-м кладбище (Пушкинская) в 13:30.
В день прощания, 23 декабря, в центре города перекроют ряд улиц.
«Мы понимаем, что это рабочий день. У нас будет объявлен траур. Соответствующее распоряжение я подпишу. Улица Сумская будет частично закрыта ... Попросим водителей воздержаться от проезда в центральной части города. Движение к кладбищу, от Благовещенского собора, по улице Сумской до 16:00 будет частично перекрыта Сумская», - сказал Терехов.
Также Игорь Терехов попросил журналистов «проявить терпимость и толерантность» и по возможности не ехать в аэропорт.
«Прилетает семья, я вас очень прошу, чтобы журналисты мы не имеем ограничивать ваше участие, но поймите ситуацию, проявите терпение, толерантность. Семья находится в шоковом состоянии», - сказал секретарь горсовета.
День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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