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21.12.2020  13:14   

Бургомистр Штеглиц-Целендорфа: Геннадий Кернес отстаивал интересы Харькова и его жителей

Бургомистр района Штеглиц-Целендорф города Берлина Керстин Рихтер-Котовски направила письмо с соболезнованием в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// city.kharkov.ua

«С глубокой скорбью мы узнали о смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Позвольте от имени администрации и депутатов районного совета выразить нашу глубокую скорбь и искреннее сочувствие.

За последние 10 лет господин Кернес, находясь на посту Харьковского городского головы, заслужил уважение благодаря своей дисциплине, настойчивости и выдержке. Он от всей души отстаивал интересы своего города и его жителей.
 
Мы выражаем наше сочувствие его семье, близким, коллегам, сотрудникам и желаем им сил, спокойствия и поддержки в это нелегкое время», - сказано в соболезновании в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, соболезнования, харьков, берлин
 
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