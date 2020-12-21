Бургомистр Штеглиц-Целендорфа: Геннадий Кернес отстаивал интересы Харькова и его жителей

Бургомистр района Штеглиц-Целендорф города Берлина Керстин Рихтер-Котовски направила письмо с соболезнованием в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
«С глубокой скорбью мы узнали о смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Позвольте от имени администрации и депутатов районного совета выразить нашу глубокую скорбь и искреннее сочувствие.
День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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