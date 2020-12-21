21.12.2020 13:14

Бургомистр Штеглиц-Целендорфа: Геннадий Кернес отстаивал интересы Харькова и его жителей

Бургомистр района Штеглиц-Целендорф города Берлина Керстин Рихтер-Котовски направила письмо с соболезнованием в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// city.kharkov.ua

«С глубокой скорбью мы узнали о смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Позвольте от имени администрации и депутатов районного совета выразить нашу глубокую скорбь и искреннее сочувствие.

За последние 10 лет господин Кернес, находясь на посту Харьковского городского головы, заслужил уважение благодаря своей дисциплине, настойчивости и выдержке. Он от всей души отстаивал интересы своего города и его жителей.



Мы выражаем наше сочувствие его семье, близким, коллегам, сотрудникам и желаем им сил, спокойствия и поддержки в это нелегкое время», - сказано в соболезновании в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.