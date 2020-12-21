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21.12.2020  12:21   

Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области возглавил Роман Иващенко - ГУНП

Нового руководителя подразделения личному составу представили начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель и заместитель ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давиденко.


Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области возглавил Роман Иващенко - ГУНП
До назначения подполковник полиции Роман Иващенко занимал должность заместителя начальника отдела - начальника сектора криминальной полиции Лозовского отдела полиции. Также он работал в различных оперативных подразделениях Полтавской области.
 
Как отметил Андрей Рубель, вновь назначенный руководитель в органах внутренних дел работает с 1994 года и имеет значительный опыт работы в подразделениях криминальной полиции.
 
Глава областного главка полиции пожелал руководителю взаимопонимания с коллективом, плодотворной работы и налаживания надлежащего коммуникации с обществом.
 
Роман Иващенко заверил, что приложит максимум усилий, чтобы подразделение работал на должном уровне и имел высокие результаты в борьбе с преступностью.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  роман иващенко, уголовный розыск, харьков, полиция
 
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