21.12.2020 12:21

Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области возглавил Роман Иващенко - ГУНП

Нового руководителя подразделения личному составу представили начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель и заместитель ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давиденко.



Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области возглавил Роман Иващенко - ГУНП



До назначения подполковник полиции Роман Иващенко занимал должность заместителя начальника отдела - начальника сектора криминальной полиции Лозовского отдела полиции. Также он работал в различных оперативных подразделениях Полтавской области.

Как отметил Андрей Рубель , вновь назначенный руководитель в органах внутренних дел работает с 1994 года и имеет значительный опыт работы в подразделениях криминальной полиции.

Глава областного главка полиции пожелал руководителю взаимопонимания с коллективом, плодотворной работы и налаживания надлежащего коммуникации с обществом.

Роман Иващенко заверил, что приложит максимум усилий, чтобы подразделение работал на должном уровне и имел высокие результаты в борьбе с преступностью.