21.12.2020 12:12

Мэр Кутаиси выразил соболезнования близким и коллегам Геннадия Кернеса – Горсовет

Мэр города Кутаиси Йосеб Хахалеишвили направил письмо с соболезнованием в адрес Харьковского городского совета в связи со смертью Геннадия Кернеса.



// city.kharkov.ua

«Дорогие друзья, от имени города Кутаиси и меня лично позвольте выразить наши искренние соболезнования.

Мы были очень опечалены, услышав о смерти мэра города Харькова, и хотим выразить наши соболезнования вам, семье и харьковчанам. Пожалуйста, еще раз примите наши искренние соболезнования», - говорится в письме.