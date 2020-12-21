Мэр Кутаиси выразил соболезнования близким и коллегам Геннадия Кернеса – Горсовет

Мэр города Кутаиси Йосеб Хахалеишвили направил письмо с соболезнованием в адрес Харьковского городского совета в связи со смертью Геннадия Кернеса.
«Дорогие друзья, от имени города Кутаиси и меня лично позвольте выразить наши искренние соболезнования.
Мы были очень опечалены, услышав о смерти мэра города Харькова, и хотим выразить наши соболезнования вам, семье и харьковчанам. Пожалуйста, еще раз примите наши искренние соболезнования», - говорится в письме.
День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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