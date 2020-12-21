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21.12.2020  12:12   

Мэр Кутаиси выразил соболезнования близким и коллегам Геннадия Кернеса – Горсовет

Мэр города Кутаиси Йосеб Хахалеишвили направил письмо с соболезнованием в адрес Харьковского городского совета в связи со смертью Геннадия Кернеса.


// city.kharkov.ua

«Дорогие друзья, от имени города Кутаиси и меня лично позвольте выразить наши искренние соболезнования. 

Мы были очень опечалены, услышав о смерти мэра города Харькова, и хотим выразить наши соболезнования вам, семье и харьковчанам. Пожалуйста, еще раз примите наши искренние соболезнования», - говорится в письме.

Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, соболезнования, харьков, кутаиси
 
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