Главная Новости Власть Мэр Брно направила письмо соболезнования в адрес Харьковского горсовета
18.12.2020  19:56   

Мэр Брно направила письмо соболезнования в адрес Харьковского горсовета

Мэр города Брно Маркета Ванькова выразила соболезнования коллегам Геннадия Кернеса и харьковчанам.


//city.kharkov.ua
«С большой скорбью я получила информацию о смерти Геннадия Кернеса, мэра города-побратима Харькова. Господин Кернес был уважаемым политиком, который посвятил всю свою жизнь служению городу. Это доказывает и тот факт, что Геннадий Кернес был первым в истории современного Харькова, кого неоднократно избирали городским головой. Это подтверждают и результаты недавних выборов, на которых его поддержали 60% избирателей», - сказано в соболезновании в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, брно
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.12 Власть Ассоциация городов-обладателей Приза Европы выразила соболезнования харьковчанам 18.12 Власть Мэр Анкары: Образцовую работу Геннадия Кернеса всегда будут помнить 18.12 Власть Президент Люблина: Мы запомним Геннадия Кернеса как человека, преданного своему городу
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 