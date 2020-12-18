18.12.2020 19:56

Мэр Брно направила письмо соболезнования в адрес Харьковского горсовета

Мэр города Брно Маркета Ванькова выразила соболезнования коллегам Геннадия Кернеса и харьковчанам.



//city.kharkov.ua

«С большой скорбью я получила информацию о смерти Геннадия Кернеса, мэра города-побратима Харькова. Господин Кернес был уважаемым политиком, который посвятил всю свою жизнь служению городу. Это доказывает и тот факт, что Геннадий Кернес был первым в истории современного Харькова, кого неоднократно избирали городским головой. Это подтверждают и результаты недавних выборов, на которых его поддержали 60% избирателей», - сказано в соболезновании в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.