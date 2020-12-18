18.12.2020 19:31

Ассоциация городов-обладателей Приза Европы выразила соболезнования харьковчанам

Президент Ассоциации городов-обладателей Приза Европы Кшиштоф Матиящик направил письмо соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«С большой скорбью я узнал о смерти господина Геннадия Кернеса, бывшего президента, а в настоящее время - вице-президента Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.

Геннадий Кернес занимал пост президента в течение двух сроков подряд. Он принимал участие в развитии Ассоциации, которая под его руководством была очень активной. Геннадий Адольфович всегда поддерживал наши идеи и инициативы, стремился укрепить сотрудничество между городами-обладателями и популяризировал идею Приза Европы, в частности, создав первое иностранное представительство нашей Ассоциации в Харькове. Мы также имели возможность почувствовать необычайное гостеприимство господина Кернеса, который организовывал встречи нашей команды в своем городе.

От имени членов Ассоциации, власти города Ченстохова, от себя и всей нашей громады я хотел бы выразить искренние соболезнования семье, власти и жителям Харькова. Наши сердца со всеми вами», - говорится в соболезновании в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.