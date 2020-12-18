18.12.2020 19:10

Мэр Анкары: Образцовую работу Геннадия Кернеса всегда будут помнить

Мэр Анкары Мансур Яваш направил письмо соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«Я с прискорбием получил новость о смерти Геннадия Кернеса. От имени всех жителей города Анкара и себя лично я выражаю искренние и глубокие соболезнования родственникам, коллегам и жителям города Харькова.

Городской голова за время своего пребывания на посту внес большой вклад в развитие Харькова, и его образцовую работу всегда будут помнить.

Его смерть - потеря для его близких и жителей Харькова. Выражая еще раз наши соболезнования, я желаю вашему уважаемому городу постоянного прогресса, процветания и долговременного успеха», - говорится в письме.