18.12.2020 18:58

Президент Люблина: Мы запомним Геннадия Кернеса как человека, преданного своему городу

Президент города Люблина Кшиштоф Жук направил письмо соболезнования в адрес Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

«С большим сожалением и грустью мы узнали, что в ночь с 16 на 17 декабря после продолжительной болезни скончался Геннадий Кернес - мэр Харькова, города-партнера Люблина.

Господин Геннадий Кернес с 2010 года непрерывно был городским головой, а его переизбрание в октябре этого года подтвердило то, какое огромное доверие имели к нему жители Харькова. Мы запомним его как профессионала, человека, полностью преданного своему городу, мечтой которого было сделать Харьков современным европейским мегаполисом.

От имени всех жителей Люблина выражаю искренние соболезнования семье, сотрудникам горсовета и жителям Харькова», - говорится в соболезновании.