18.12.2020 17:49

Мэр Каунаса: Благодаря его самоотверженным усилиям Харьков стал процветающим городом - ХГС

Мэр муниципалитета города Каунас Висвалдас Матийошайтис выразил соболезнования семье, коллегам и друзьям Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«От имени жителей города Каунас, моей команды и от меня лично примите наши глубокие соболезнования в связи со смертью Геннадия Адольфовича Кернеса.

Это огромная потеря для семьи, харьковчан и жителей Украины. Мы имели честь и счастье встретиться с Геннадием Кернесом лично во время визитов в город Харьков, и мы знали его как преданного и заботливого человека, самоотверженного руководителя и настоящего друга города Каунас. Всю свою жизнь он посвятил улучшению благосостояния своего города и его жителей. Благодаря его самоотверженным усилиям Харьков стал современным и процветающим городом.

В этот момент глубокой скорби я желаю членам семьи Геннадия Кернеса, жителям Харькова силы и стойкости. Мы скорбим вместе с вами», - говорится в письме.