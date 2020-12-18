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18.12.2020  17:11   

Представители Грузии выразили соболезнования семье Геннадия Кернеса - ХГС

Почетный консул Грузии в Харькове Александра Чихладзе выразила соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
«Как Почетный консул Грузии и житель города Харькова хотела бы выразить слова сопереживания в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса.
 
Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и коллег, всех тех, кто его знал. Разделяя боль по поводу безвременно ушедшего Геннадия Адольфовича, прошу передать слова глубокого сочувствия родным и близким.
 
Примите мои искренние соболезнования и слова поддержки», - говорится в письме.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, грузия
 
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