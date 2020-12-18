18.12.2020 17:11

Представители Грузии выразили соболезнования семье Геннадия Кернеса - ХГС

Почетный консул Грузии в Харькове Александра Чихладзе выразила соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

«Как Почетный консул Грузии и житель города Харькова хотела бы выразить слова сопереживания в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и коллег, всех тех, кто его знал. Разделяя боль по поводу безвременно ушедшего Геннадия Адольфовича, прошу передать слова глубокого сочувствия родным и близким.

Примите мои искренние соболезнования и слова поддержки», - говорится в письме.