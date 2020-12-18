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18.12.2020  13:37   

Бургомистр Альтеттинга: Геннадия Кернеса очень уважали за его заслуги – ХГС

Первый бургомистр города Альтеттинг Штефан Антверпен направил письмо соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// city.kharkov.ua

«Печальная весть о смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса очень огорчила городской совет города Альтеттинг.

Позвольте от имени города Альтеттинг, его городского совета, администрации города и меня лично выразить Вам, Харьковскому городскому совету, сотрудникам городской администрации и особенно семье покойного искренние соболезнования в связи с этой тяжелой утратой.

Мне как новоизбранному бургомистру города Альтеттинг не довелось лично познакомиться с господином Кернесом, но от моего предшественника - бургомистра Герберта Хофауэра - я знаю, что его очень высоко ценили в Харькове. Также его очень уважали за его заслуги в качестве председателя Ассоциации городов-обладателей Приза Европы. Мы с благодарностью и уважением сохраним память о нем у нас в Альтеттинге.
 
Все наши мысли во время траура и прощания находятся с его семьей и родными. Пусть он покоится с миром», - говорится в соболезновании в адрес секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, умер, харьков, соболезнования
 
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