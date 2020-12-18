Бургомистр Альтеттинга: Геннадия Кернеса очень уважали за его заслуги – ХГС

Первый бургомистр города Альтеттинг Штефан Антверпен направил письмо соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
«Печальная весть о смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса очень огорчила городской совет города Альтеттинг.
Позвольте от имени города Альтеттинг, его городского совета, администрации города и меня лично выразить Вам, Харьковскому городскому совету, сотрудникам городской администрации и особенно семье покойного искренние соболезнования в связи с этой тяжелой утратой.
Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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