Посольство Азербайджана направило соболезнования в адрес Харьковского горсовета - ХГС

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова выразила соболезнования харьковчанам и семье Геннадия Кернеса.
Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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