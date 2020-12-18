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18.12.2020  12:50   

Посольство Азербайджана направило соболезнования в адрес Харьковского горсовета - ХГС

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова выразила соболезнования харьковчанам и семье Геннадия Кернеса.


city.kharkov.ua
«Я глубоко опечалена известием о смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
 
В связи с этой большой потерей, от имени сотрудников Посольства Азербайджанской Республики в Украине и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Адольфовича и всем харьковчанам.
 
Пусть Господь упокоит его душу!» - говорится в письме.
Источник:   ХГС
 Тэги:  соболезнования, кернес, горсовет
 
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