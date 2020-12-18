18.12.2020 12:50

Посольство Азербайджана направило соболезнования в адрес Харьковского горсовета - ХГС

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова выразила соболезнования харьковчанам и семье Геннадия Кернеса.



city.kharkov.ua

«Я глубоко опечалена известием о смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

В связи с этой большой потерей, от имени сотрудников Посольства Азербайджанской Республики в Украине и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Адольфовича и всем харьковчанам.

Пусть Господь упокоит его душу!» - говорится в письме.