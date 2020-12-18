Зарегистрированы петиции, в которых предлагают Геннадию Кернесу присвоить звание Героя Украины и поставить памятник в центре Харькова – сайт Президента Украины

На сайте президента Украины опубликованы две петиции об увековечивании памяти мэра Харькова.
Автором обеих петиций стал адвокат Александр Дрижанов.
В одной автор предлагает присвоить Геннадию Кернесу звание Героя Украины (посмертно).
«Обращаюсь с просьбой рассмотреть указанную петицию и принять решение о присвоении Геннадию Адольфовичу Кернесу высшей государственной награды - Героя Украины (посмертно) как лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства и за весомый вклад в развитие органов местного самоуправления», - сказано в тексте.
Во второй петиции автор предлагает установить в центре Харькова памятник Геннадию Кернесу.
«Последние 16 лет своей жизни Геннадий Адольфович посвятил служению своей стране, ее гражданам и, конечно же, харьковчанам. Его девиз "На благо города и всех харьковчан" стал воплощением в жизнь иного тезиса "Не словом, а делом" и стал примером лидерства и самоотдачи для всей страны и всех глав городов. Пользуясь своим правом обращения к президенту Украины, обращаюсь с просьбой рассмотреть указанную петицию и принять решение о чествовании памяти путем содействия в вопросе установления памятника Геннадию Адольфовичу Кернесу как лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства», - сказано в тексте.
Для того, чтобы петиции были рассмотрены президентом, они должны набрать 25 000 подписей за 90 дней.
Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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