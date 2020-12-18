18.12.2020 11:43

Зарегистрированы петиции, в которых предлагают Геннадию Кернесу присвоить звание Героя Украины и поставить памятник в центре Харькова – сайт Президента Украины

На сайте президента Украины опубликованы две петиции об увековечивании памяти мэра Харькова.



// city.kharkov.ua

Автором обеих петиций стал адвокат Александр Дрижанов.



В одной автор предлагает присвоить Геннадию Кернесу звание Героя Украины (посмертно).



«Обращаюсь с просьбой рассмотреть указанную петицию и принять решение о присвоении Геннадию Адольфовичу Кернесу высшей государственной награды - Героя Украины (посмертно) как лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства и за весомый вклад в развитие органов местного самоуправления», - сказано в тексте.



Во второй петиции автор предлагает установить в центре Харькова памятник Геннадию Кернесу.

«Последние 16 лет своей жизни Геннадий Адольфович посвятил служению своей стране, ее гражданам и, конечно же, харьковчанам. Его девиз "На благо города и всех харьковчан" стал воплощением в жизнь иного тезиса "Не словом, а делом" и стал примером лидерства и самоотдачи для всей страны и всех глав городов. Пользуясь своим правом обращения к президенту Украины, обращаюсь с просьбой рассмотреть указанную петицию и принять решение о чествовании памяти путем содействия в вопросе установления памятника Геннадию Адольфовичу Кернесу как лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства», - сказано в тексте.



Для того, чтобы петиции были рассмотрены президентом, они должны набрать 25 000 подписей за 90 дней.