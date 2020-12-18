Представители Казахстана выразили соболезнования родным Геннадия Кернеса

Почетный консул Республики Казахстан в городе Харькове, президент Харьковского дипломатического клуба Эмин Наджафли направил письмо соболезнования в адрес Харьковского городского совета.
«От коллектива Почетного консульства Республики Казахстан в Харькове и от себя лично выражаю искренние соболезнования по поводу смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Геннадий Адольфович проявил себя на посту мэра как талантливый и успешный руководитель, пользующийся заслуженным уважением коллег и единомышленников. Вся деятельность Геннадия Адольфовича была направлена на развитие и благоустройство Харькова, который под его руководством стал самым прогрессивным и развитым городом Украины.
Прошу передать слова сочувствия родным и близким Геннадия Адольфовича», - говорится в письме.
Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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