18.12.2020 10:48

Представители Казахстана выразили соболезнования родным Геннадия Кернеса

Почетный консул Республики Казахстан в городе Харькове, президент Харьковского дипломатического клуба Эмин Наджафли направил письмо соболезнования в адрес Харьковского городского совета.



// city.kharkov.ua

«От коллектива Почетного консульства Республики Казахстан в Харькове и от себя лично выражаю искренние соболезнования по поводу смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Геннадий Адольфович проявил себя на посту мэра как талантливый и успешный руководитель, пользующийся заслуженным уважением коллег и единомышленников. Вся деятельность Геннадия Адольфовича была направлена ​​на развитие и благоустройство Харькова, который под его руководством стал самым прогрессивным и развитым городом Украины.



Прошу передать слова сочувствия родным и близким Геннадия Адольфовича», - говорится в письме.