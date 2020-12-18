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18.12.2020  10:48   

Представители Казахстана выразили соболезнования родным Геннадия Кернеса

Почетный консул Республики Казахстан в городе Харькове, президент Харьковского дипломатического клуба Эмин Наджафли направил письмо соболезнования в адрес Харьковского городского совета.


// city.kharkov.ua

«От коллектива Почетного консульства Республики Казахстан в Харькове и от себя лично выражаю искренние соболезнования по поводу смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Геннадий Адольфович проявил себя на посту мэра как талантливый и успешный руководитель, пользующийся заслуженным уважением коллег и единомышленников. Вся деятельность Геннадия Адольфовича была направлена ​​на развитие и благоустройство Харькова, который под его руководством стал самым прогрессивным и развитым городом Украины.

Прошу передать слова сочувствия родным и близким Геннадия Адольфовича», - говорится в письме.

Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, умер, харьков, соболезнования, казахстан
 
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