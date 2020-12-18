Коронавирус: карантин на Харьковщине продлили до весны 2021 года – ХОГА

Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам КТЭБ и ЧС в Харьковской области.
Региональной комиссией районным государственным администрациям рекомендовано разработать совместно с органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования вопрос о возможности введения на период действия карантина графиков работы предприятий, учреждений, организаций, предусматривающие разное время начала (окончания) их работы в зависимости от территориального расположения, отраслевой принадлежности, специфики выполнения работ или оказания услуг.
Гибкий режим рабочего времени ограничит скопления граждан в транспорте и на дорогах следования на работу (с работы). При технической возможности рекомендуется перевести работу сотрудников в режиме реального времени через Интернет.
Органам местного самоуправления рекомендовано разработать (скорректировать) маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения создания возможности перемещения работников на работу (с работы).
Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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