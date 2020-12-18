Коронавирус: карантин на Харьковщине продлили до весны 2021 года – ХОГА

18.12.2020 08:26

Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам КТЭБ и ЧС в Харьковской области.

Продолжение карантина на территории области до 28 февраля 2021 принято в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». При этом дополнительные ограничения предусмотрены в период с 8 января по 25 января 2021 года.

Региональной комиссией районным государственным администрациям рекомендовано разработать совместно с органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования вопрос о возможности введения на период действия карантина графиков работы предприятий, учреждений, организаций, предусматривающие разное время начала (окончания) их работы в зависимости от территориального расположения, отраслевой принадлежности, специфики выполнения работ или оказания услуг.

Гибкий режим рабочего времени ограничит скопления граждан в транспорте и на дорогах следования на работу (с работы). При технической возможности рекомендуется перевести работу сотрудников в режиме реального времени через Интернет.

Органам местного самоуправления рекомендовано разработать (скорректировать) маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения создания возможности перемещения работников на работу (с работы).