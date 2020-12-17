17.12.2020 19:41

Немецкое консульство выразило соболезнования в связи со смертью Геннадия Кернеса

Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в Донецке (офис - в Днепре) выразило соболезнования команде, родным и близким Геннадия Кернеса, всем жителям и друзьям Харькова.



//city.kharkov.ua

«Ушел из жизни человек, который среди многих достоинств имел то, которое привело его в кресло мэра, - безудержную любовь к своему городу.

Геннадий Адольфович не просто знал, он чувствовал, что нужно Харькову, - именно поэтому этот город является одним из самых любимых для жителей не только Украины, но и других стран.

Люди чувствуют любовь и заботу.

Мы навсегда сохраним теплые воспоминания о встречах и плодотворное многолетнее сотрудничество в наших сердцах», - говорится в соболезновании генерального консула Штефана Кайля.