Главная Новости Власть Немецкое консульство выразило соболезнования в связи со смертью Геннадия Кернеса
17.12.2020  19:41   

Немецкое консульство выразило соболезнования в связи со смертью Геннадия Кернеса

Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в Донецке (офис - в Днепре) выразило соболезнования команде, родным и близким Геннадия Кернеса, всем жителям и друзьям Харькова.


//city.kharkov.ua
«Ушел из жизни человек, который среди многих достоинств имел то, которое привело его в кресло мэра, - безудержную любовь к своему городу.
 
Геннадий Адольфович не просто знал, он чувствовал, что нужно Харькову, - именно поэтому этот город является одним из самых любимых для жителей не только Украины, но и других стран.
 
Люди чувствуют любовь и заботу.
 
Мы навсегда сохраним теплые воспоминания о встречах и плодотворное многолетнее сотрудничество в наших сердцах», - говорится в соболезновании генерального консула Штефана Кайля.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, германия
 
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