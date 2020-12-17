Немецкое консульство выразило соболезнования в связи со смертью Геннадия Кернеса

Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в Донецке (офис - в Днепре) выразило соболезнования команде, родным и близким Геннадия Кернеса, всем жителям и друзьям Харькова.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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