Игорь Терехов уточнил предположительную дату похорон Геннадия Кернеса - Суспильне

Церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом вероятно пройдет не позднее четверга - 24 декабря 2020 года.
Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов .
"Сейчас, - отметил Игорь Терехов, - "я не могу назвать четкой даты, когда мы организовываем похороны.
Но, по всей видимости, это вторник, среда, максимум, четверг следуюшей недели".
Прощание с мэром Харькова пройдет в Харьковском оперном театре.
После этого секретарь горсовета дал поручения, необходимые для организации и проведения траурной церемонии по Геннадию Кернесу.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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