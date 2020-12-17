17.12.2020 14:42

Игорь Терехов уточнил предположительную дату похорон Геннадия Кернеса - Суспильне

Церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом вероятно пройдет не позднее четверга - 24 декабря 2020 года.



Игорь Терехов уточнил предположительную дату похорон Геннадия Кернеса - Суспильне



Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов .

"Сейчас, - отметил Игорь Терехов, - "я не могу назвать четкой даты, когда мы организовываем похороны.

Но, по всей видимости, это вторник, среда, максимум, четверг следуюшей недели".

Прощание с мэром Харькова пройдет в Харьковском оперном театре.

После этого секретарь горсовета дал поручения, необходимые для организации и проведения траурной церемонии по Геннадию Кернесу.