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17.12.2020  14:42   

Игорь Терехов уточнил предположительную дату похорон Геннадия Кернеса - Суспильне

Церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом вероятно пройдет не позднее четверга - 24 декабря 2020 года.


Игорь Терехов уточнил предположительную дату похорон Геннадия Кернеса - Суспильне

Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов .

"Сейчас, - отметил Игорь Терехов, - "я не могу назвать четкой  даты, когда мы организовываем похороны.

Но, по всей видимости, это вторник, среда, максимум, четверг следуюшей недели".   

Прощание с мэром Харькова пройдет в Харьковском оперном театре.

После этого секретарь горсовета дал поручения, необходимые для организации и проведения траурной церемонии по Геннадию Кернесу.   

Тэги:  терехов, похороны кернеса, харьков
 
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