17.12.2020 12:07

В Харькове объявлен траур – ХГС

В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе Харькове.



// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.



Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.