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17.12.2020  12:07   

В Харькове объявлен траур – ХГС

В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе Харькове.


// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов. 

В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. 
 
Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
Тэги:  траур, кернес, умер, эхарьков
 
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