17.12.2020 10:53

Игорь Терехов рассказал о предполагаемой дате похорон Геннадия Кернеса – ZIK

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался в ночь на 17 декабря, вероятно, похоронят в начале следующей недели.



// city.kharkov.ua

Об этом в эфире канала ZIK сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.



«Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник, или во вторник. Все зависит от того, как немецкие власти все оформят», - сказал Игорь Терехов.



Игорь Терехов также сообщил, что 17 декабря в 14.00 он проведет в горсовете большое совещание по организации похорон Геннадия Кернеса в Харькове.



«Будем все организовывать таким образом, чтобы все харьковчане, люди, которые хотят, приехали и попрощались с Геннадием Адольфовичем», – сказал Игорь Терехов.