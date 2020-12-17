Игорь Терехов рассказал о предполагаемой дате похорон Геннадия Кернеса – ZIK

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался в ночь на 17 декабря, вероятно, похоронят в начале следующей недели.
Об этом в эфире канала ZIK сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
«Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник, или во вторник. Все зависит от того, как немецкие власти все оформят», - сказал Игорь Терехов.
Игорь Терехов также сообщил, что 17 декабря в 14.00 он проведет в горсовете большое совещание по организации похорон Геннадия Кернеса в Харькове.
«Будем все организовывать таким образом, чтобы все харьковчане, люди, которые хотят, приехали и попрощались с Геннадием Адольфовичем», – сказал Игорь Терехов.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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