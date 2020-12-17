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17.12.2020  10:53   

Игорь Терехов рассказал о предполагаемой дате похорон Геннадия Кернеса – ZIK

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался в ночь на 17 декабря, вероятно, похоронят в начале следующей недели.


// city.kharkov.ua

Об этом в эфире канала ZIK сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

«Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник, или во вторник. Все зависит от того, как немецкие власти все оформят», - сказал Игорь Терехов.

Игорь Терехов также сообщил, что 17 декабря в 14.00 он проведет в горсовете большое совещание по организации похорон Геннадия Кернеса в Харькове.

«Будем все организовывать таким образом, чтобы все харьковчане, люди, которые хотят, приехали и попрощались с Геннадием Адольфовичем», – сказал Игорь Терехов.

Тэги:  терехов, кернес, похороны, харьков
 
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